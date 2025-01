Dukaj: Spajić da se odredi o čestitki Mandića

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave i politički direktor Albanske alternative Maraš Dukaj pozvao je premijera Milojka Spajića da se odredi o čestitki predsjednika Skupštine Andrije Mandića rukovodstvu Republike Srpske (RS), i da time pojasni poziciju državne politike Crne Gore.

Mandić je ranije danas uputio čestitku rukovodstvu RS povodom 9. januara, koji se u tom bosanskohercegovačkom entitetu proslavlja kao Dan RS, iako ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine (BiH) više puta proglasio neustavnim.

Dukaj je na mreži X naveo da Mandiću, predsjedniku Skupštine, odnosno prvom poslaniku, ne priliči da u ime crnogorskog parlamenta čestita nepriznati praznik RS.

On je podsjetio da je Ustavni sud BiH dva puta taj praznik proglasio neustavnim.

“Razlozi su svima na Balkanu, pa i šire, poznati i očigledni”, dodao je Dukaj.

On je poručio da je obaveza Crne Gore da poštuje odluke institucija BiH i da je dobrosusjedska dužnost države da sa BiH u cjelini jača odnose prijateljstva i saradnje.

Dukaj je ocijenio da će, ako se nastavi ovako, odnosi dvije države postati poremećeni, “uz narušenu reputaciju koju je Crna Gora pažljivo gradila decenijama unazad”.

“Dodatno, sa stanovišta sadašnje Vladine koalicije u Crnoj Gori – ovo je još jedno kršenje Sporazuma čiji osnovni zadatak je evropska i dobrosusjedska budućnost Crne Gore”, naveo je Dukaj.

Kako je kazao, dio tog sporazuma je i Bošnjačka stranka, koja u Vladi ima ministra vanjskih poslova.

“Istovremeno, ali vjerovatno i najmanje bitno onima koji vode jednostranu politiku, skrivajući se iza većine od 41 +, poručujem da albanski narod i albanski političari ne podržavaju podrivanje dobrosusjedskih odnosa i komplikovanje našeg evropskog puta”, istakao je Dukaj.

O je naveo da preostaje da pozovu Spajića, predsjednika Vlade koja po Ustavu vodi unutrašnju i vanjsku politiku, da se u odnosu na Mandićevu čestitku odredi, i time pojasni poziciju državne politike Crne Gore.

“Pa i ako se ne odredi, opet će pozicije svih postati dodatno jasne i očigledne”, rekao je Dukaj.

