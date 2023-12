Dukaj: Slijedi naporan put do osnaživanja naše sajber bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Pred Crnom Gorom je naporan put do osnaživanja njene sajber bezbjednosti, rekao je ministar javne uprave Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave (MJU) Dukaj je, na regionalnoj Cyber Security konferenciji „Bezbjedna kritična infrastruktura – Korak ispred sajber prijetnji”, rekao da je partnerstvo ključna riječ, kada se govori o sajber bezbjednosti.

“U savladavanju sve složenijih izazova i u stvaranju sigurne i pouzdane sajber bezbjednosti, možemo uspjeti samo ako radimo zajedno razmjenjujući iskustva i znanja“, kazao je Dukaj.

On je istakao da je Crna Gora bila nespremna poslije snažnog sajber napada na državnu informacionu infrastrukturu u avgustu prošle godine.

“Slijedi nam naporan put do osnaživanja naše sajber bezbjednosti”, dodao je Dukaj.

On je rekao da to nije interes i cilj samo Crne Gore, kao članice NATO- a, već svih drugih članica tog saveza.

Kako je Dukaj rekao, MJU je uz nepokolebljivu odlučnost i u saradnji sa domaćim i stranim partnerima krenulo u dinamičnu i brzu akciju unapređenja crnogorskog sajber prostora.

“Naši međunarodni prijatelji pružali su podršku od ogromne važnosti, a pružaju je i sada. U želji da postanemo ravnopravan partner, očekujemo nastavak te saradnje i podrške“, istakao je Dukaj.

On je kazao da je od sajber napada postignuto mnogo na strateškom, zakonodavnom i operativnom nivou, tako da je danas Crna Gora daleko spremnija, a njena informaciona infrastruktura daleko bezbjednija.

Kako je podsjetio, u MJU su obrazovali Direkciju za informacionu bezbjednost i Vladin Tim za odgovor na računarske incidente.

Prema njegovim riječima, to Ministarstvo je pripremilo, a Vlada utvrdila Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti u koji je sadržana NIS2 Direktiva Evropske unije.

“Usvajanjem zakona u Skupštini biće ispunjeni zakonski preduslovi za osnivanje Agencije za sajber bezbjednost. Intenzivirali smo projektnu saradnju sa saveznicima unutar NATO-a, kao i sa ostalim relevantnim domaćim i stranim partnerima”, rekao je Dukaj.

On je naveo da su otvorili Digitalnu akademiju kao platformu za besplatnu edukaciju i mjesto susretanja IT stručnjaka, dodajući da, u partnerstvu sa Francuskom i Slovenijom, osnivaju Regionalni Centar za sajber kapacitete Zapadnog Balkana.

Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović je kazao da je bezbjednosno okruženje postalo krajnje nepredvidivo u savremenom svijetu, koji je obilježen dinamičnim razvojem i suočen s brojnim izazovima.

„Oružani sukobi, terorizam, klimatske promjene, zdravstvene krize i sajber napadi služe kao indikatori za potrebu povećanja otpornosti naših društava, suočenih s različitim prijetnjama, a sajber bezbjednost se nametnula kao ključni faktor u oblikovanju međunarodnog mira i bezbjednosti u digitalnom dobu“ smatra Ivanović.

On je ukazao na međusobnu povezanost razvoja informacionih tehnologija i novih razmjera sukoba i ranjivosti, ocijenivši da se uticaj narušavanja sajber-bezbjednosti proteže van granica pojedinih država i ima potencijal da poremeti stabilnost međunarodne zajednice u cjelini.

Ivanović je naglasio da su državne institucije posebno atraktivne mete zbog pristupa osjetljivim informacijama i oslanjanja na informacione i komunikacione tehnologije u pružanju usluga svojim građanima.

On je istakao da zato efikasne mjere u domenu sajber bezbjednosti i odgovorno ponašanje države, ne samo da štite nacionalne interese, već doprinose i očuvanju međunarodnog mira i sigurnosti.

Ministar odbrane Dragan Krapović istakao je da Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastavljaju da maksimalno posvećeno pristupaju obavezama planiranja sajber bezbjednosti i odbrane, svjesni da time istovremeno doprinose kolektivnom sistemu NATO dok upored unapređuju sopstvene kapacitete i sposobnosti.

“Svi naši novi ciljevi i zadaci reflektovani su u novoj Strategiji sajber bezbjednosti Vojske Crne Gore za period od 2023. do 2026. godine i pratećem Akcionom planu, koji će biti usvojeni ovih dana”, rekao je Krapović.

On je kazao da nastavljaju da uvode sajber rezerve i da unapređuju sistema za odbranu, odvraćanje i stvaranje otpornosti na sajber napade.

Krapović je dodao da osiguranje sajber bezbjednog prostora treba svima da bude cilj, jer je to najbolji način da se dugoročno zaštiti budućnost.

U saopštenju se navodi da je konferencija održana u organizaciji nevladine organizacije Secure, a u koorganizaciji sa MJU i uz podršku agencije Vision event.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS