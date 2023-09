Dukaj: Nadam se da će zakon o Vladi biti pred poslanicima do kraja oktobra

Podgorica, (MINA) – Ministar javne uprave Maraš Dukaj kazao je da se nada da će do kraja oktobra zakon o Vladi biti pred poslanicima.

Dukaj je na konferenciji za novinare, nakon sastanka sa predstavnicima Venecijanske komisije (VK) povodom zakona o Vladi, rekao da oni nijesu imali primjedbi koje će bitnije uticati na strukturu Nacrta zakona.

On je naveo da je dobio poziv da prisustvuje redovnom zasijedanju VK, 6. i 7. oktobra.

„Nadam se da će do kraja oktobra ovaj zakon biti pred poslanicima. U saradnji sa svim relevantnim institucijama, partnerima, organizovaćemo još jednu javnu raspravu u organizaciji Ministarstva javne uprave (MJU) i Udruženja pravnika“, rekao je Dukaj.

Kako je naveo, eksperti VK će sačiniti izvještaj koji će dostaviti Komisiji.

Dukaj je rekao da očekuje da će VK dati mišljenje o Nacrtu zakona o Vladi poslije sastanka 6. i 7. oktobra.

Upitan zašto se toliko čeka mišljenje VK, on je kazao da je MJU završilo sve procedure.

„Znate i sami da nijesmo mi jedini koji komuniciramo sa Evropskom komisijom (EK) i VK. Ono što je do nas, mi smo završili“, dodao je Dukaj.

On je kazao da je stav MJU i Vlade od početka bio da zakon o Vladi treba usvojiti.

U MJU su, kako je dodao, bili svjesni da su u tom procesu potrebni najstručniji ljudi.

Dukaj je dodao da su odličnu saradnju imali i sa partnerskim organizacijama.

„Uključili smo nevladin sektor, Udruženje pravnika Crne Gore. Svima zahvaljujem“, naveo je Dukaj.

Prema njegovim riječima, zakon o Vladi jedan je od najvažnijih zakona.

„Da je Crna Gora imala taj zakon do sada, ne bismo imali ove nedoumice koje imamo, a odnose se na rad tehničke vlade“, dodao je Dukaj.

On je podsjetio da je Nacrt zakona o Vladi poslat na uvid EK, koja je, zbog važnosti tog pravnog akta, preporučila da se zakon pošalje i VK na mišljenje.

Dukaj je istakao da su sa ekspertima VK danas imali odličan sastanak, koji će, kako je naveo, još više doprinijeti da se Nacrt zakona unaprijedi.

„Nadam se da će do kraja oktobra ovaj zakon biti pred poslanicima“, rekao je Dukaj.

Predstavnica MJU Enesa Hasanagić Katana kazala je da komentari eksperata neće u bitnom uticati na sami izgled i konstrukciju Nacrta zakona, koji je poslat na mišljenje.

„Zakon treba da uredi najbitnija pitanja funkcionisanja same Vlade, organizaciju, mandat i druga pitanja“, navela je Hasanagić Katana.

Upitana šta su bili konkretni komentari eksperata na Nacrt zakona, ona je kazala da bi radije sačekali redovno zasijedanje VK, koja će razmatrati izvještaj koji treba da pripreme eksperti.

„Do tad treba da dostavimo još neka dodatna pojašnjenja i dokumenta“, navela je Hasanagić Katana.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS