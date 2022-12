Dukaj: Crnu Goru sa jevrejskim narodom vezuje razumijevanje

Podgorica, (MINA) – Crnu Goru sa jevrejskim narodom vezuje razumijevanje iskovano u težnji za dostizanjem zajedničkih vrijednosti, rekao je ministar javne uprave, Maraš Dukaj.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, Dukaj je uputio čestitku povodom jevrejskog vjerskog praznika Hanuke.

“Neka vam ovi blagi dani unesu ljubav u srca i mir u vaše porodice. Neka nas sve obasja božja svjetlost i plemenita težnja ka svemu što je ljudsko i humano”, kaže se u čestitki Dukaja.

