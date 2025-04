Državljanin Srbije uhapšen zbog falsifikovanja isprave

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su na graničnom prelazu (GP) Dračenovac državljanina Srbije, osumnjičenog za posjedovanje falsifikovane vozačke dozvole, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su na GP Dračenovac, prilikom ulaska u Crnu Goru, službenici Stanice granične policije Rožaje kontrolisali A.L.M.B. (39) iz Novog Pazara i vozilo marke Porše, kojim je upravljao.

Iz policije su rekli da su njihovi službenici nakon pregleda ličnih dokumenata koja je A.L.M.B. dao na uvid posumnjali u ispravnost vozačke dozvole Rusije, na kojoj su zapažena odstupanja i nepravilnosti u pogledu izrade, a u odnosu na originalni izgled dokumenta.

“Nakon prikupljenih obavještenja od A.L.M.B, policijski službenici su došli do sumnje da je on vozačku dozvolu kupio kod nepoznate osobe u Novom Pazaru, za 200 EUR”, kaže se u saopštenju.

Sa događajem je, kako su naveli iz policije, upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, po čijem je nalogu A.L.M.B. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo falsifikovanje isprave.

