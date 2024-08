Državljanin Albanije uhapšen po potjernici belgijskog Interpola

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je državljanina Albanije R.H. za kojim je NCB Interpol Brisel raspisao međunarodnu potjernicu.

Iz Uprave policije su saopštili da se R.H potraživao radi vođenja krivičnog postupka pred Sudom prve instance u Liježu zbog pokušaja ubistva više policijskih službenika u vršenju službenih dužnosti u mjestu Verlen.

Za to krivično djelo u Belgiji je, kako se navodi, propisana kazna zatvora u trajanju do 20 godina.

„Sudija za istragu je uhapšenom odredio ekstradicioni pritvor i očekuje se razmjena informacija između ministarstava pravde Crne Gore i Belgije“, kaže se u saopštenju policije.

