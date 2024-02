Država tužila Sindikat prosvjete zbog štrajka

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija tužilo je Sindikat prosvjete Crne Gore (SPCG) radi utvrđivanja nezakonitim odluke o štrajku i Akta o minimumu procesa rada za vrijeme granskog štrajka u oblasti obrazovanja, saopšteno je iz Osnovnog suda u Podgorici.

Kako su kazali iz suda, u referatu tužbe se navodi da odluka o štrajku ne sadrži podatak da li je postupljeno u skladu sa odredbama Zakona o štrajku kojim je regulisano pitanje prava na štrajk zaposlenih u Vojsci Crne Gore, policiji, državnim organima i javnoj službi.

U tužbi se navodi i da nedostaje procjena Agencije za nacionalnu bezbjednost, o tome da li se organizovanjem ovog štrajka ugrožava nacionalna, bezbjednost osoba, imovine, opšti interes građana, kao i funkcionisanja organa vlasti, koju taj organ izdaje u roku od 24 sata od dana najave štrajka.

“Takođe se ističe da je odredbama pomenutog Zakona propisano da su djelatnosti od javnog interesa djelatnosti utvrđene Zakonom kao takve, kao i djelatnosti čiji bi prekid rada zbog prirode posla mogao ugroziti život i zdravlje ljudi ili opšti interes građana, a u kojem smislu je prepoznato predškolsko i osnovno obrazovanje”, naveli su iz Osnovnog suda.

Oni su ukazali da, osim toga, Akt o minimumu procesa rada utvrđuju sporazumno nadležni organ državne uprave, reprezentativnog udruženja poslodavaca i reprezentativnog sindikata.

“Zbog toga, tužilac smatra da je Akt o minimumu procesa rada za vrijeme granskog štrajka u oblasti obrazovanja tuženi donio jednostrano, u suprotnosti sa odrebama Zakona o štrajku, što ga čini nezakonitim”, navodi se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su pojasnili da se radi o postupku u kojem važi načelo hitnosti.

