Država nije u stanju da sprovede izbore

Podgorica, (MINA) – Državni organi nijesu u stanju da do kraja sprovedu izborni proces, kazala je zamjenica programskog direktora Centra za demokratsku tranziciju Milena Gvozdenović, navodeći da je Crna Gora dostigla novi nivo krize demokratije.

Gvozdenović je rekla da su nakon svih manjkavosti izbornog procesa, neodgovornosti institucija i partija koje ga kreiraju i u njemu učestvuju, građani dovedeni u situaciju da se glasanje u Šavniku po šesti put ponavlja.

Ona je navela da u tri opštine nijesu proglašeni konačni rezultati izbora, dok su u nekim rezultati proglašeni, iako postoje žalbe pred Ustavnim sudom koji nije funkcionalan.

„Jasno je da je to posljedica neodgovornog ponašanja partija, zbog kojeg imamo nezabilježen izborni proces, počevši od neustavnog odlaganja lokalnih izbora, preko prekrajanja izbornih jedinica, proglašenja nezakonitih izbornih lista, sve do scena nasilja na ponovljenom glasanju u Šavniku“, kaže se u saopštenju.

Kako je kazala Gvozdenović, odlukom Ustavnog suda odlaganje lokalnih izbora proglašeno je neustavnim, pa lokalne vlasti u opštinama gdje izbori nijesu proglašeni i dalje djeluju bez ustavnog legitimiteta već pola godine.

Prema njenim riječima, to može potencijalno dovesti u pitanje sve odluke koje oni donose, što obim tog problema i svojevrsne institucionalne opstrukcije čini znatno ozbiljnijim.

„I Upravni sud zauzeo je pravni stav da je ponovnim izborom gradonačelnika Podgorice stvoren opasan presedan, s obzirom na to da je biran u dva mandata od odbornika jednog saziva“, kaže se u saopštenju.

Gvozdenović je rekla da se rješenje za ovu situaciju nalazi u rukama poslanika ali, kako je navela, imajući u vidu njihovo otvoreno postupanje u skladu sa partijskim interesima, to nije neka dobra vijest.

Ona je kazala da poslanici mogu da prekinu ovu agoniju tako što će izabrati sudije Ustavnog suda, ali po svemu sudeći oni to ne žele.

„Umjesto toga, nude nam sve “kreativnije” i “zanimljivije” izgovore“, dodala je Gvozdenović.

Ona je rekla da iz problema koji već sedmicama traje u Šavniku više niko ne vidi izlaz.

„Na jedno kršenje zakona se odgovara novim, i tako je beskonačni izborni proces u tom gradu postao svojevrsni perpetuum mobile bezakonja“, navodi se u saopštenju.

Tužilaštvo, kako je kazala Gvozdenović, tim povodom ima pune ruke posla.

Ona je navela da je za pet sedmica, koliko traje pokušaj sprovođenja izbora u Šavniku, formirano više od 30 predmeta zbog sumnje na krivična djela protiv izbornih prava, napada na službeno lice, ugrožavanje sigurnosti i nezakonitu promjenu prebivališta.

„Ako se ne zna izlaz, zna se uzrok – propuštanje parlamenta da kroz izbornu reformu omogući održavanje svih izbora u jednom danu“, rekla je Gvozdenović.

U međuvremenu, kako je kazala, dugo očekivana završna mjerila u pregovorima sa Evropskom unijom (EU) niti ko pominje, niti im se iko više nada.

To je, prema riječima Gvozdenović, posljedica toga što su partije prevarile i birače i međunarodne partnere i nijesu sprovele izbornu reformu.

„Izvor legitimiteta svake vlasti su demokratski i fer izbori, ipak ovdje se “pravila igre” odavno ne poštuju, pa su se problemi u funkcionisanju države toliko nagomilali da se vrlo jasno vide iz Brisela, a i dalje“, kaže se u saopštenju.

Gvozdenović je rekla da, na žalost partija, EU ne nagrađuje kreativnost u tumačenju ustava i zakona niti talenat u traženju pravnih praznina.

„To su trenutno jedine kategorije u kojima Crna Gora može da se takmiči za titulu lidera“, kazala je Gvozdenović.

