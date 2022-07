Znanje i sposobnosti ključni za unapređenje VCG

Podgorica, (MINA) – Znanje i sposobnosti oficirskog kadra ključni su za unapređenje razvoja Vojske Crne Gore (VCG), saopštio je ministar odbrane Raško Konjević, dodajući da će država oficirima omogućiti najbolje uslove rada, školovanja i usavršavanja.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Konjević je danas obišao podgoričku kasarnu “Marko Miljanov Popović” u Maslinama.

On je, obraćajući se oficirkama i oficirima, kazao da moraju biti lojalni državi i uniformi.

“Od vas se očekuje i da, zalažući se maksimalno, doprinesete razvoju naše Vojske i njenih kapaciteta obrazovanjem koje ste stekli na najboljim vojnim akademijama u inostranstvu. Vaša je obaveza da u tom segmentu obavljate zadatke posvećeno i profesionalno”, Konjević.

On je dodao da biti vojnik ili oficir u vojsci države koja je članica Alijanse danas predstavlja veliku šansu, koliko i obavezu.

Konjević je rekao da će država, sa svoje strane, učiniti ono što je njena dužnost – omogućiti im najbolje moguće uslove rada, školovanja i usavršavanja, u skladu sa svojim zakonskim i ustavnim obavezama.

Konjević je rekao da je zadovoljan da je VCG od obnavljanja državne nezavisnosti do danas, u samo 16 godina, uspjela da dostigne tako visoke standarde, da njeni pripadnici mogu znanjem i kapacitetima stajati rame uz rame sa pripadnicima oružanih snaga ostalih zemalja saveznica.

Načelnik Generalštaba VCG Zoran Lazarević naveo je da u VCG ima 48 oficirki i 233 oficira, ukupno 281 pripadnik oficirskog kadra koji posljednjih godina pristiže isključivo sa prestižnih vojnih akademija u inostranstvu: Sjedinjenih Američkih Država, Hrvatske, Grčke, Italije i Sjeverne Makedonije, dok ih na školovanju ima i u nekoliko drugih zemalja.

Dodao je da je oko sto oficirki i oficira primljeno iz civilstva.

Prema riječima Lazarević, upravo na svima njima počiva vojni sistem, jer se nalaze na izuzetno značajnim komandnim dužnostima.

Konjević i Lazarević obišli su renovirane objekte u kasarni koji danas, nakon značajnih ulaganja, ispunjavaju sve standarde, izuzetno unapređujući uslove rada jedinica koje su tamo smještene, Bataljona za borbenu podršku i Bataljona za podršku.

Iz Ministarstva su kazali da su izloženi i planovi investiranja u dalje osavremenjavanje i unapređenje infrastrukture.

Konjeviću i Lazareviću, koji su poručili da će se nastaviti sa modernizacijom Vojske kako bi što efikasnije obavljala svoje zadatke, predstavljen je i dio najsavremenijeg naoružanja, sa posebnim osvrtom na lakooklopna vozila JLTV kompanije OSHKOSH.

