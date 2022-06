Značajan potencijal za saradnju zdravstvenih sistema

Podgorica, (MINA) – Saradnja zdravstvenih sistema Crne Gore i Njemačke, koja je intenzivirana tokom pandemje koronavirusa, ima značajan potencijal u budućnosti.

To je saopšteno tokom sastanka crnogorskog ministra zdravlja Dragoslava Šćekića i ambasadora Njemačke u Crnoj Gori, Roberta Vebera.

Kako su rekli iz Ministarstva zdravlja Crne Gore, sagovornici su se saglasili da zdravstvena zaštita mora biti zajednička tema u svom vremenima.

“Sagovornici su se saglasili da nam je, tokom COVID pandemije pošlo za rukom da uspostavimo jednu jako uspješnu saradnju između Njemačke i Crne Gore, posebno kada govorimo o Robert Koh Institutu i bolnici Šarite u Berlinu”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Šćekić je zahvalio Veberu na izdašnoj pomoći koju je Vlada Njemačke uputila Crnoj Gori kako u materijalnom smislu ali i ekspetizi i stručnim savjetima medicinskih profesionalaca iz pomenutih ustanova .

“Ova saradnja pogodno je tle za unapređenje u svim oblastima koje mogu imati za cilj zaštitu zdravlja kako crnogorskih građana tako i turista i svih onih koji posjećuju Crnu Goru” ocijenio je Šćekić.

On je rekao da ministarstvo planira da se posveti jačanju javnog zdravstva kao i kreiranju politika koja će se baviti preventivom, posvećenom kadrovskom i infrastrukturnom jačanju ustanova koje su, kako je kazao, zapuštene višedecenijskom nebrigom i nemarom.

“Iako mala država, veoma smo riješeni da pratimo globalni medicinski napredak i kroz pomoć razvijenih zemalja, svjetsku medicinu dovedemo kod nas kroz edukaciju medicinskog kadra, ali i osavremenjavanjem opreme te samim tim i dijagnostike i liječenja”, naveo je Šćekić.

Veber je kazao da Crna Gora, kao zemlja koja teži pristupanju Evropskoj Uniji i dijeli vrijednosti evropske zajednice, u Njemačkoj ima pouzdanog partnera za nastavka projekata u oblasti zdravlja, ali i za njihovo unapređenje, posebno u onim oblastima gdje je prepoznata kao lider u regionu.

On je naveo da ga raduje posvećenost koju Crna Gora pokazuje dodajući da pandemija jeste intenzivirala saradnju u pojedinim oblastima.

“Ipak, kako i u drugim, zaustavila je važne projekte i u oblasti medicine kojima u nastavku svi moramo biti podjednako zaokupljeni. U tom smislu Njemačka pruža ruku saradnje za sve ono gdje možemo imati partnerski odnos a zdravlje građana svima nam mora biti u vrhu prioriteta”, poručio je Veber.

