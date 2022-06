Zirojević: DPS i SDP da otkažu podršku Vladi

Podgorica, (MINA) – Portparol Socijaldemokrata (SD) Nikola Zirojević pozvao danas Demokratsku partiju socijalista Ii Socijaldemokratsku partiju da pokrenu proceduru za smjenu Vlade premijera Dritana Abazovića, zbog radne verzije temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC).

Zirojević je na protestu ispred zgrade Vlade u Podgorici, kazao da radna verzija Temeljnog ugovora znači tihu kapitulaciju Crne Gore pred projektom srpskog sveta.

Zirojević je naveo da ne mogu dozvoliti da objekti SPC budu poput ambasada i konzularnih predstavništava.

“Zato sa ovog mjesta pozivamo, prije svega subjekte koji su zajedno sa nama bili opozicija, da se otkaže podrška Vladi Dritana Abazovića i da pokrenu proceduru smjene Vlade”, rekao je Zirojević.

Građanski aktivista Saša Zeković smatra da ovakav sadržaj temeljnog ugobora predstavlja potčinjenje Crne Gore jednoj vjerskoj zajednici i Srbiji.

Glumica, Ana Vujošević, kazala je ne pristaju na nestajanje i otimanje crnogorske kulturne baštine i kulturnog naslijeđa.

“Ne radi se samo o pokušaju zatiranju crnogorskog identiteta. Budućnost naše djece je u pitanju”, rekla je Vujošević.

Ona je istakla da crkva Srbije i država Srbija ne mogu postati vlasnici prošlosti Crne Gore.

Neboša Mrvaljević poručio je Abazoviću da ne može niko da bude izvan zakona, da bude nedostupan organima gonjenja i da niko ne može da se igra sa pojmom vjeronauke.

On je istakao da Crna Gora mora ostati sekularna država, a da naravno treba imati ugovor sa svim vjerskim zajednicama ali onaj koji neće da negira postojanje Crne Gore.

Sljedeći skup zakazan je za ponedjeljak, a građani su pozvali i partije da se priključe.

Okuljeni su skandirali “izdaja” i nosili crnogorske zastave.

