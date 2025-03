Zbog kršenja zaštitne mjere i vožnje pod dejstvom kokaina 30 dana zatvora

Podgorica, (MINA) – Ulcinjanin A.D. (26) osuđen je na 30 dana zatvora zbog kršenja zabrane upravljanja vozilima i vožnje pod dejstvom kokaina, saopšteno je iz budvanskog Suda za prekršaje.

Predsjednik tog suda Marko Đukanović u saopštenju je naveo da je A.D. kaznu zatvora u utorak izrekla dežurna sutkinja odjeljenja u Ulcinju Slađana Barjaktarević.

Navodi se da mu je kazna izrečena nakon što je utvrđeno da je u jutarnjim satima na regionalnom putu Ulcinj-Ada, u mjestu Štoj, zatečen da upravlja vozilom pod dejstvom kokaina.

„Tom prilikom policijski službenici su utvrdili da je okrivljeni upravljao vozilom dok je na snazi bila zabrana upravljanja vozilima, koja mu je redovno isticala 8. septembra“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je, uz kaznu, A.D. izrečena zabrana upravljanja vozilima šest mjeseci mjeseci, kao i tri kaznena boda, koje će izvršiti Uprava policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS