Zaposlenima u Urgentnom centru nagrada po 15 odsto na platu

Podgorica, (MINA) – Plate zaposlenih u Urgentnom centru Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) narednog mjeseca biće uvećane 15 odsto, najavio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

“Odlučili smo, u dogovoru sa premijerom i menadžmentom KCCG, da nagradimo zaposlene u Urgentnom centru sa 15 odsto i pokažemo svima u zdravstvenom sistemu da treba da slijede ovakvo ponašanje”, naveo je Šćekić.

On je, poslije obilaska Urgentnog centra sa premijerom Dritanom Abazovićem, zahvalio zaposlenima na požrtvovanosti u dosadašnjem radu.

Abazović je rekao da Urgentni blok KCCG u trenutku turisticke sezone servisira mnogo veći broj ljudi.

“Zaista smo morali da iskazemo respekt, ovo je vid pažnje. Više nema stajanja što se tiče investicija u zdravstvu. Kao što smo obećali, svaki centar će biti nagrađen”, naveo je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS