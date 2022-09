Zaposlene u MOD uputiće u NATO Savjetodavni tim za vezu

Podgorica, (MINA) – Vlada u tehničkom mandatu danas je na sjednici donijela Odluku o upućivanju zaposlenih u Ministarstvu odbrane u NATO Savjetodavni tim za vezu (NATO Advisory and Liaison Team – NALT) na Kosovu.

Kako je saopšteno iz Vlade, razlog za donošenje te odluke su obaveze Crne Gore koje proizilaze iz članstva u Alijansi, uključujući doprinos regionalnom miru i stabilnosti.

“S tim u vezi, Ministarstvo odbrane je prepoznalo potrebu za upućivanjem do dva zaposlena na poziciji savjetnika za upravljanje ljudskim resursima u Savjetodavnom timu za vezu na Kosovu”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Vlada donijela Odluku o utvrđivanju visine novčane naknade zaposlenim u Ministarstvu odbrane za vrijeme učešća u NATO Savjetodavnom timu za vezu na Kosovu.

“Učešće u Savjetodavnom timu realizuje se u povoljnoom bezbjednosnom okruženju, a Ministarstvo odbrane snosi troškove pripadajuće naknade za angažovanje svog zaposlenog u ovoj misiji. Odlukom se propisuje da visina novčane naknade iznosi neto 70 EUR dnevno”, dodaje se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Vlada je usvojila Informaciju u vezi sa potpisivanjem nota o pristupanju Ministarstva vanjskih poslova Islanda Memorandumu o razumijevanju u vezi sa funkcionalnim odnosom u NATO Centru izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu.

“Odnosno Memorandumu o razumijevanju u vezi sa osnivanjem, upravljanjem i radom NATO Centra izvrsnosti za kooperativnu sajber odbranu sa predlogom nota o pristupanju”, dodaje se u saopštenju.

Iz Vlade su kazali da su, u tom kontekstu, prihvatili note o pristupanju Ministarstva vanjskih poslova Islanda tim memorandumima.

Ističe se da je usvojena i Informacija o kalendaru predsjedavanja Crne Gore Procesu saradnje u jugoistočnoj Evropi (SEECP) u periodu od 1. jula 2022. do 30. juna sljedeće godine.

“Kalendar aktivnosti je radni dokument, koji je podložan izmjenama predloženih aktivnosti do njegovog dostavljanja ostalim učesnicama SEECP-a, kao i izmjenama tema, nivoa učešća i formata učešća (uz fizičko prisustvo ili onlajn) do upućivanja poziva za učešće ostalim učesnicama SEECP-a”, kazali su iz Vlade.

Kako se navodi, sastavni dio Informacije je i tabelarni prikaz svih planiranih aktivnosti/sastanaka sa sa terminom realizacije, nivoom učešća i okvirnim budžetom.

Vlada je usvojila i Informaciju o realizaciji Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem za 2022/23. godinu, u kontekstu sajber napada na informatičku infrastrukturu.

“Imajući u vidu značaj Programa kroz koji je u deset ciklusa do sada prošlo 45.247 korisnika, Vlada je pripremila Program za 2022/23. godinu, čija implementacija će se nastaviti čim se uspostavi bezbijedna informatička infrastruktura za funkcionisanje Portala eUprave preko koga se isključivo realizuje čitava procedura prijave i povezivanja poslodavaca i korisnika”, navodi se u saopštenju.

U Informaciji se navodi da je izmjenama Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem uvećana mjesečna novčana naknada korisnicima Programa, tako da umjesto dosadašnjeg iznosa od 50 odsto prosječne neto zarade u prethodnoj godini, korisnik ima pravo na mjesečnu naknadu od 450 EUR.

“Ministarstvo prosvjete je na ime naknade za avgust tekuće godine opredijelilo oko 1.050.000 EUR”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS