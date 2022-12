Zaplijenjeno oko 85 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici bjelopoljske policije zaplijenili su danas oko 85 kilograma marihuane i uhapsili M.K. (21) iz tog grada, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, službenici Odjeljenja bezbjednosti Bijelo Polje su drogu zaplijenili na putu Mojkovac – Bijelo Polje.

Iz policije su kazali da su oko devet sati i 20 minuta u mjestu Ravna Rijeka izvršili kontrolu vozola marke „Golf V“, barskih registarskih oznaka, kojim je upravljao M.K.

„Kontrolom vozila policija je pronašla i oduzela više pakovanja sa sadržajem biljne materije tamnozelene boje za koju se sumnja da je marihuna, ukupne težine oko 85,1 kilograma“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će oduzeta biljna materija biti predmet odgovarajućih vještačenja u Forenzičkom centru.

„O događaju je obaviješten državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je naložio da se M.K. uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga. On će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti sproveden tužiocu na dalju nadležnost“, navodi se u saopštenju.

