Zakon o OSI neće ići u dalju proceduru bez dodatnih konsultacija 

Podgorica, (MINA) – Kabinet premijera Milojka Spajića i ministarstva rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga i finansija pozvali su predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom (OSI) na dodatne konsultacije u vezi sa Nacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI.

Predstavnici organizacija koje se bore za prava OSI organizovali su danas u Podgorici protest sa kojeg su zatražili da nadležni povuku taj nacrt i poručili da se neće razići dok njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni.

U saopštenju Spajićevog Kabineta navodi se da će, u cilju pronalaska najboljih rješenja, biti organizovane dodatne konsultacije tokom naredne sedmice.

Podsjeća se je ministarka rada, zapošljavanja i socijalnog dijaloga Naida Nišić obavila danas prvi dio razgovara sa predstavnicima OSI.

„Pozivamo predstavnike udruženja koja predstavljaju i zapošljavaju osobe sa invaliditetom da u otvorenom dijalogu iznesemo argumente i postignemo dogovor u najboljem interesu svih zainteresovanih strana“, kaže se u saopštenju.

Sa protesta organizacija koje se bore za prava OSI, koji je počeo u podne, zatraženo je povlačenje Nacrta zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju OSI i izrada novog.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS