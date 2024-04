Za vikend rekonstrukcija trafostanice IBD, obezbijeđeno alternativno napajanje

Podgorica, (MINA) – Rekonstukcija trafostanice sa koje se električnom energijom snabdijeva Institut za bolesti djece (IBD) planirana je tokom vikenda, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) i dodali da su pripremili alternativne izvore napajanja kako bi osigurali kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga.

Iz KCCG su rekli da radove izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom.

KCCG je, kako se navodi, pripremio alternativne izvore napajanja kako tokom rekonstrukcije ne bi došlo do prekida u snabdijevanju IBD-a električnom energijom.

“Za vrijeme radova, snabdijevanje električnom energijom biće omogućeno putem agregata, čime smo osigurali kontinuitet pružanja zdravstvenih usluga najmlađim pacijentima”, navodi se u saopštenju.

