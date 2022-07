Vremenska prognoza: Pad temperature početkom avgusta

Podgorica, (MINA) – Topli tropski talas zadržaće se u Crnoj Gori do kraja jula, a pad temperature i uslovI za kišu mogu se očekivati početkom avgusta, rekao je meteorolog Branko Micev.

“Do kraja jula bićemo pod uticajem tople vazdušne mase, sa tim što se očekuju kratke oscilacije u temperaturama”, kazao je Micev u Jutarnjem porogamu TVCG.

On je naveo da će danas popodne na sjeveru biti uslova za razvoj grmljavinskih oblaka u planinskim predjelioma.

“Ponovo u srijedu imaćemo iste uslove u centralnim i sjevernim područjima moguća i kratkotrajna kiša i pad temperature. Imaćemo te oscilacije, ali generalno do kraja jula imaćemo tople vazdušne mase i temperatura će sa određenim dnevnim oscilacijama biti na nivou od 40 stepeni, znači od 38 do 41 stepen”, naveo je Micev.

Ako ne dođe do promjene prognostičkog materijal, kako je istakao Micev, promjena vremena se očekuje 31. jula na 1. i 2. avgust.

“Očekuje se ciklonska aktivnos u regionu Jadrana to znači da će doći do priliva hladnijeg vazduha, prekida se ova topla tropska serija i imaćemo uslova za kišu, pljuskove sa grmljavinom i u takvim situacijama moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode”, rekao je Micev.

On je kazao da su u subotu izmjerene rekordne temperature u nekim gradovima, Danilovgrada gdje je bio 41 stepen. Pljevljima, Žabljaku, Kolašinu.

