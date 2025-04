Vozilo uletjelo u publiku na festivalu u Vankuveru, ima poginulih

Vankuver, (MINA) – Nekoliko ljudi je poginulo, a više njih je povrijeđeno kada je vozilo uletjelo u publiku na uličnom festivalu u Vankuveru u Kanadi, saopštila je policija, ne navodeći tačan broj žrtava.

Iz policije su kazali da je vozač u pritvoru nakon incidenta koji se dogodio u subotu, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Gradonačelnik Vankuvera Ken Sim rekao je da je šokiran i tužan zbog užasnog incidenta na filipinskom festivalu organizovanom povodom Dana Lapu Lapu.

Policija je saopštila da se incident dogodio ubrzo poslije 20 sati u subotu po lokalnom vremenu, u gradskom naselju Sunset on Fraser.

