Vojnicima i zaposlenima u MOD-u novčana nagrada zbog izuzetnih rezultata

Podgorica, (MINA) – Vojnici i zaposleni u Ministarstvu odbrane (MOD) do kraja godine dobiće skromnu novčanu nagradu zbog izuzetnih rezultata postignutih u radu, rekao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je to naveo na prikazu koji su izveli pripadnici prvog Pješadijskog bataljona, Vazduhoplovstva i Specijalnih snaga Vojske Crne Gore (VCG), koja je izvedena u danilovgradskoj kasarni „Milovan Šaranović“.

Kako je saopšteno iz MOD-a, prikaz je vodio komandant tog bataljona Miloš Gačević.

Abazović je kazao da su svi građani Crne Gore veoma ponosni na VCG, na način na koji radi i kako predstavlja državu u međunarodnim misijama.

On je učesnicima prikaza sposobnosti poželio da se oni i njihove kolege iz Vojske što više angažuju u mirovnim misijama i u mirnodopskim vremenima, a što manje u lošim svjetskim dešavanjima.

“Premijer je najavio da će vojnici i zaposleni u Ministarstvu odbrane do kraja godine biti obradovani skromnom novčanom nagradom zbog izuzetnih rezultata postignutih u radu kroz realizaciju zahtjevnih aktivnosti”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u danilovgradskoj kasarni demonstrirane su sposobnosti protivvazdušne odbrane, pri čemu je simulirano obaranje drona i helikoptera lakim prenosnim raketnim sistemom „Strela 2M“ i automatskim topom Bofors 40mm.

Navodi se da su vazduhoplovci i pripadnici Specijalnih snaga izveli desant uz pomoć užadi /rappelling/, a demonstrirane su i taktike bliske borbe u zatvorenom prostoru.

Iz MOD-a su rekli da je prvi Pješadijski bataljon izveo napadnu operaciju, uz upotrebu lakooklopnih vozila „JLTV“ kompanije OSHKOSH, dok je helikopterom Bell 412 izvršena medicinska evakuacija uz pomoć vitla.

Prema njihovim riječima, u vježbi su učestvovala tri helikoptera, dva Bell-a 412 i jedan Bell 505.

Gačević je naglasio da je prikaz rezultat velikog rada i iskustva stečenog u međunarodnim misijama i operacijama, kao i obuka u savezničkim zemljama.

Kako je dodao, desant uz pomoć užadi je po prvi put je prikazan u Crnoj Gori.

“Sve što je danas viđeno u kasarni „Milovan Šaranović“, tehnika, taktika, procedure, u potpunosti su interoperabilne sa NATO standardima”, rekli su iz MOD-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS