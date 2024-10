Voda sa Mareze ispravna za piće

Podgorica, (MINA) – Voda sa izvorišta Mareza je zdravstveno ispravna za piće, saopštili su iz podgoričkog Vodovoda.

Kako je objavljeno na Fejsbuk /Facebook/ stranici tog preduzeća, svi parametri su u okviru dozvoljenih granica definisanih zakonskim propisima.

„Prema posljednjim rezultatima rađenih analiza, detektovane vrijednosti mutnoće su ispod graničnih, tako da je voda sa česme bezbjedna za piće“, kazali su iz Vodovoda.

