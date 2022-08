Vlaović: Nastavljamo da doprinosimo razvoju kulture

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo kulture i medija opredijelilo je skoro 614 hiljada EUR za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ovoj godini.

Resorna ministarka Maša Vlaović kazala je da će od 273 pristigla projekta na konkurs za sufinansiranje programa i projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, Ministarstvo obezbjediti sufinansirajuću podršku za 155.

Ona je, na dodjeli sredstava konkursa, rekla da ukupna finansijska podrška iznosi 613.905 EUR, prenosi PR centar.

Vlaović je navela da konkursom za sufinansiranje programa i projekata u oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva u ovoj godini, Ministarstvo podstiče pojavu novih umjetničkih djela i kulturnih događaja u Crnoj Gori.

Njihovi dometi će, kako je dodala, doprinijeti jačanju i razvoju kulture u svim krajevima Crne Gore.

Vlaović je rekla da su projekti odabrani za sufinansiranje procjenom komisija, sastavljenih od afirmisanih umjetnika i stručnjaka u kulturi.

“Ministarstvo je uložilo dodatni napor da bi se ovogodišnji konkurs realizovao u prihvatljivom roku, uzimajući u obzir da je prethodna administracija konkurs raspisala 20. marta i da je novoformirano Ministarstvo kulture i medija počelo s radom krajem aprila”, navela je Vlaović.

Ona je kazala da je za 22 projekta iz oblasti likovne umjetnosti opredijeljeno 38.775 EUR, za 11 muzičkih i muzičko-scenskih projekata i programa 33 hiljade EUR, za 35 književnih projekata 52,4 hiljade EUR.

Kako je navela Vlaović, za pet projekata književnog prevođenja opredijeljeno je 13,5 hiljada EUR, za osam časopisa iz oblasti kulture i umjetnosti 25,75 hiljada EUR, za 14 pozorišnih produkcija 84,9 hiljade EUR.

Vlaović je rekla da podrška za 24 manifestacije i festivale iznosi 200,39 hiljada EUR, za pet projekata zajedničkog crnogorskog učešća na međunarodnim manifestacijama i festivalima 40,29 hiljada EUR, za 31 projekat iz Programa razvoja kulture na sjeveru 124,9 hiljada EUR.

Kako je kazala, da bi se sredstva za sljedeću godinu pravovremeno obezbjedila projektima u kulturno-umjetničkom stvaralaštvu, Ministarstvo će do kraja ove godine raspisati konkurs za narednu.

Vlaović je čestitala aplikantima podržanih projekata i zahvalila članovima komisija na odgovornom i stručnom radu prilikom procjene projekata.

Jedan od dobitnika konkursa, Igor Pejović, rekao je da je konkurs jedan od načina da dobiju podršku za projekte u zemlji i inostranstvu.

„Ove godine to je podrška Crnogorskom orkestru mladih u trećem po redu predstavljanju Crne Gore i kulturne baštine van njenih granica. Prethodne godine smo bili u Njemačkoj, a početkom novembra prošle godine u Hrvatskoj“, naveo je Pejović.

Prema njegovim riječima, kroz konkurs im je omogućeno da idu u Luksemburg i Belgiju, u maju naredne godine.

Pejović je istakao da je saradnja umjetnika i državne uprave neophodna, kao i pomoć koju oni mogu da pruže.

