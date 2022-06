Vlada da odluči sa kojim će vjerskim zajednicama potpisivati ugovore

Podgorica, (MINA) – Predsjednica Skupštine Danijela Đurović ostavlja Vladi Crne Gore, čija je to nadležnost, da odluči sa kojim će vjerskim zajednicama, na koji način i kada potpisivati temeljne ugovore, saopštili su iz Socijalističke narodne partije (SNP).

Iz SNP su kazali da, sa obzirom na javne reakcije koje su uslijedile nakon intervjua Đurović u emisiji Argumenti, žele da stave tačku na, kako su naveli, zlonamjerne interpretacije njene izjave u vezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) i Crnogorskom pravoslavnom crkvom (CPC).

Iz te partije su rekli da je Đurović jasno i glasno rekla da treba što prije potpisati Temeljni ugovor sa SPC i da je nakon deset godina konačno došlo vrijeme da se to pitanje riješi na način koji je prihvatljiv i za Crnu Goru i SPC.

„To je, kao što su funkcioneri SNP-a više puta izjavljivali, bio jedan od osnovnih preduslova našeg ulaska u 43. Vladu i jedan od ključnih ciljeva našeg političkog djelovanja“, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz SNP-a, Đurović je, što se tiče CPC, stavila do znanja da se temeljni ugovori mogu potpisivati samo sa kanonski priznatim crkvama.

„Što CPC u ovom trenutku nije, i nagovijestila da nema pravo ni želju da zadire u crkvene procedure i pravila. U svakom slučaju, Đurović ostavlja Vladi, čija je to nadležnost, da odluči sa kojim će vjerskim zajednicama, na koji način i kada potpisivati temeljne ugovore“, kaže se u saopštenju.

Iz SNP-a su rekli da ovim odgovorom žele da okončaju dalje polemike koje mogu nastati u vezi sa tim pitanjem.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS