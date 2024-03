Vjerskim zajednicima za tri godine isplaćeno preko 3,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Vlada je u prethodne tri godine, po raznim osnovama i najčešće bez informisanja javnosti, vjerskim zajednicama uplatila najmanje 3,74 miliona EUR, pokazuju podaci do kojih je došao Centar za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije (NVO) su kazali da su do tih podataka došli shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Kako su naveli, najviše novca, odnosno 2,2 miliona EUR, vjerskim zajednicama je isplatilo Ministarstvo prosvjete i to kroz finansiranje dvije srednje vjerske škole – Medrese „Mehmed Fatih“ i Gimnazije „Sveti Sava“ iz Podgorice.

Ministarstvo pravde je, po raznim zahtjevima upućenim od vjerskih zajednica, isplatilo 1,05 miliona EUR.

Najveći dio je, kako su kazali iz CGO, uplaćen Srpskoj pravoslanoj crkvi (SPC) – ukupno 616,5 hiljada EUR, od čega je 479,6 hiljada transferisano za „uređenje i opremanje biblioteke blaženopočivšeg Mitropolita crnogorsko–primorskog Amfilohija u Manastiru Stanjevići”.

Prema podacima, iz Ministarstva kulture je za posljednje tri godine vjerskim zajednicama isplaćeno 495,1 hiljada EUR.

“Najviše novca je uplaćeno za rekonstrukciju internata Bogoslovije Svetog Petra Cetinjskog, kao i za izradu projekta i sanaciju Redžepagića džamije i njenog harema, a najviše sredstava dobila je SPC”, rekli su iz CGO.

Oni su naglasili da je, prema dostupnim podacima, ukupno uzevši, SPC pripalo najviše finansijskih izdvajanja Vlade Crne Gore za vjerske zajednice.

“Od ukupno 3.747.598 EUR, dokumentovanih ugovorima koje su tri ministarstva dostavila CGO-u, SPC je pripalo 2.088.330 EUR ili 55,72 odsto”, navodi se u saopštenju.

Iz CGO su kazali da je Islamskoj zajednici (IZ) iz budžeta isplaćeno ukupno 1,46 miliona EUR ili 39,11 odsto.

Oni su napomenuli da je od tvog iznosa 1,3 miliona EUR uplaćeno Mešihatu islamske zajednice za potrebe Medrese „Mahmed Fatih“, uključujući i pokrivanje ranijih ugovornih obaveza.

Iz CGO su istakli da su SPC i IZ jedine vjerske zajednice koje su finansijske uplate, u ovom periodu, dobijale od sva tri resora.

Kako su naveli, Crnogorska pravoslavna crkva (CPC) je od Vlade dobila 83,4 hiljade EUR ili 2,25 odsto od ukupno podijeljenog novca, i to jednino od Ministarstva pravde.

“Jevrejska zajednica je od Vlade dobila 54,78 hiljada EUR ili 1,5 odsto od ukupno isplaćenog novca, i to od Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta 2021. godine i u svim godinama od Ministarstva pravde”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Katolička crkva od Vlade podržana sa 31 hiljadom EUR ili 0,85 odsto od ukupne sume isplaćene vjerskim zajednicama, i da su sve uplate bile od Ministarstva pravde.

“Eparhija podgoričko–dukljanska je primila 11,8 hiljada EUR, odnosno 0,32 odsto izvojenog novca za vjerske zajednice preko Ministarstva pravde”, dodaje se u saopštenju.

Iz CGO su rekli da to nijesu konačni ukupni iznosi opredijeljeni vjerskim zajednicama u periodu od 2021. do 2023. godine, jer dio podataka pojedina ministarstva nijesu dostavila u cjelosti.

Kako su naveli iz te NVO, izostala je transparentnost, s obzirom na to da su sva ta sredstva podijeljena uglavnom diskreciono, bez javnih konkursa, ali i bez naknadnih detaljnih informacija uz obrazloženja zakonskog utemeljenja i kriterijuma raspodjele.

Presjek izdvajanja Vlade za vjerske zajednice u protekle tri godine urađen je uz podršku Core granta regionalnog projekta SMART Balkan – Civilno društvo za povezan Zapadni Balkan.

Projekat sprovodi Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Centar za istraživanja i javne politike (CRPM) i Institut za demokratiju i medijaciju (IDM), a finansijski podržava Ministarstvo vanjskih poslova Norveške.

