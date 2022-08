Uspješno neutrališu sajber aktivnosti kojima je izložena IT infrastruktura

Podgorica, (MINA) – Sajber aktivnosti kojima je izložena skupštinska IT infrastruktura, uz pojačani nadzor, uspješno se neutrališu, saopšteno je iz Skupštine Crne Gore.

To su iz parlamenta kazali povodom informacija u dijelu medija da hakerska grupa „Kuba ransomver” tvrdi da ima podatke iz Skupštine Crne Gore.

Iz Skupštine su naveli da je sajber napad na serversku infrastrukturu parlamenta detektovan 20. avgusta, u 12 sati i 52 minuta poslije ponoći.

“Pravovremenom reakcijom Odsjeka za informaciono komunikacione tehnologije Skupštine, širenje kripto virusa je zaustavljeno, a sistem povraćen iz sigurnosnih kopija koje se redovno rade – backup sistema”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je sistem u punom kapacitetu uspostavljen 21. avgusta, u 23 sata i 58 minuta.

“Informacioni sistem Skupštine nije pretrpio štetu na podacima izuzev nedostupnosti pojedinih servisa u gore navedenom periodu – vikend 20 – 21. avgust”, kaže se u saopštenju.

Iz Skupštine su rekli da je o incidentu, shodno procedurama, obaviješten nacionalni CIRT tim.

Kako su istakli, ni u jednom trenutku, osim 20. i 21. avgusta, interni sistem Skupštine Crne Gore nije bio u oflajn režimu i funkcioniše stabilno u punom kapacitetu.

Iz parlamenta su kazali da je veb portal Skupštine Crne Gore cijelo vrijeme radio u punom kapacitetu i da ni u jednom trenutku, uključujući i vikend subota 20. avgust – nedjelja 21. avgust, nije bio nedostupan.

“Sajber aktivnosti, kojima je u ovom trenutku izložena skupštinska IT infrastruktura, uz pojačani nadzor, uspješno se neutrališu”, navodi se u saopštenju.

Iz Skupštine su, imajući u vidu da se u navedenom tekstu tvrdi de je hakerska grupa u posjedu „finansijskih dokumenata, korespondencije sa bankarskim zaposlenicima, poreskih dokumenta, bilansa stanja”, istakli da su sva finansijska dokumenta, zarade javnih funkcionera Skupštine i sprovedene javne nabavke javno dostupni na veb portalu parlamenta.

“A Skupština ih objavljuje i u otvorenom “open data” formatu. Nadalje, sve finansijske transakcije Skupštine vrše se preko Državnog trezora – Ministarstva finansija”, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je parlament, između ostalog zahvaljujući objavljivanju svih svojih finansijskih informacija i u otvorenom formatu, proglašen za najtransparentniji zakonodavni dom na prostoru bivše Jugoslavije, uključujući i države Evropske unije, Sloveniju i Hrvatsku.

“Takođe, tekst na slici koja prati navode hakerske grupe nalaze se na veb sajtu skupštine Crne Gore u što se javnost može neposredno uvjeriti”, navodi se u saopštenju.

