Uložiće oko milion i po EUR u bjelopoljsku bolnicu

Podgorica, (MINA) – U Opštu bolnicu (OB) Bijelo Polje biće uloženo oko milion i po EUR, najavio je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Šćekić je, nakon obilaska te zdravstvene ustanove sa premijerom Dritanom Abazovićem, rekao da će narednih dana biti raspisan tender za magnetnu rezonancu, što je, kako je ocijenio, veoma značajan projekat za bolnicu.

„Biće novih aparata kroz raspodjelu sredstava iz fonda Nacionalnog koordinacionog tijela. Oko milion i po EUR biće uloženo u OB Bijelo Polje“, naveo je Šćekić.

Abazović je kazao da je bolnica u Bijelom Polju pozitivan primjer ustanove koja je uspjela da uštedi na troškovima.

„Zdravstvo ostaje prioritet ove Vlade i mogu da najavim da nas uskoro očekuje otvaranje novih odjeljenja, a u narednom periodu možemo očekivati modernizaciju objekta“, naveo je Abazović.

On je rekao da su pozitivno iznenađeni brojem operacija koje se vrše, ali i svim uslugama, kao i manjim brojem pacijenata koji se šalju u Podgoricu.

Prema ocjeni Abazovića, promjena menadžmenta uslovila je pozitivne promjene u OB Bijelo Polje.

„Cilj je da afirmišemo sjever, da podržimo mlade ljude sa specijalizacijama i subspecijalizacijama, da omogućimo da mladi ostaju, da daju doprinos razvoju zdravstva, sjevera i cijele Crne Gore“, saopštio je Abazović.

Direktor bolnice Kenan Erović je kazao da će magnetna rezonanca podići nivo pružanja usluga.

„Smanjićemo i troškove prema državnom Fondu. Osim toga, dobićemo i pomoć kada je u pitanju druga oprema. Vrlo brzo će biti raspisan tender i za drugu opremu koja nedostaje našoj bolnici“, rekao je Erović.

