Uhapšeni osumnjičeni za otmicu dva pakistanska državljanina u Tuzima

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je E.R. (26) i A.N. (18) osumnjičene za otmicu dva pakistanska državljanina u Tuzima, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, sumnja se da su E.R. i A.N. izvršili krivično djelo otmica na štetu dva pakistanska državljanina na način što su u petak oko 17 sati, dok su se nalazili u svom vozilu, na jednom autobuskom stajalištu u Tuzima primijetili grupu osoba koju su upitali da li im je potreban prevoz, što su oni odbili.

„Nakon toga su osumnjičeni dvije osobe iz te grupe, protivno njihovoj volji, smjestili u vozilo“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je tom prilikom E.R, kako se sumnja, više puta u predjelu glave i tijela udario devetnaestogodišnjeg oštećenog, od koga je i otuđio 50 EUR, a za to vrijeme drugoosumnjičeni se takođe nalazio u vozilu.

„Tokom ovog događaja oštećeni su u jednom trenutku uspjeli da otvore vrata od vozila i da ga napuste, dok su se za njima, trčeći uputili i E.R. i A.N., međutim nijesu uspjeli da ih sustignu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su E.R. i A.N. uhapšeni i da će biti uz krivičnu prijavu privedeni postupajućem tužiocu na dalju nadležnost.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS