Uhapšena jedna osoba zbog napada na Kneževića

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su I.G. (34) koji je osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti jednog od lidera Demokratskog fronta Milana Kneževića, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je Knežević danas oko 15 sati i 15 minuta došao u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica i podnio prijavu protiv osoba koje su mu, kako je naveo, na Aerodromu Podgorica uputile uvrjedljive riječi i pokušale fizički da ga napadnu.

U saopštenju se navodi da je napad spriječio Kneževićev vozač.

„Policijski službenici su prikupili obavještenja na okolnosti događaja od više osoba, a o svemu je obaviješten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio da se I.G. (34) uhapsi zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su dodali da će u odnosu na ostale aktere događaja biti cijenjeno postojanje prekršajne odgovornosti.

