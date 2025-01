Uhapšene dvije osobe sa potjernice Interpola

Podgorica, (MINA) – Crnogorska granična policija uhapsila je ruskog državljanina E.D. i albanskog A.K, koji su potraživani na međunarodnom nivou, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je za E.D. raspisana međunarodna potjernica od NCB Interpol-a Moskva, radi vođenja krivičnog postupka pred Sudom u Leninskiju.

Kako se dodaje, E.D. je osumnjičen za krivično djelo prevara osiguranja u većem obimu, učešće u kriminalnoj organizaciji i investiciona prevara, za koje je predviđena kazna zatvora od 12 godina.

„On je uhapšen i u zakonom predviđenom roku će biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je, na graničnom prelazu Božaj, prilikom ulaska u Crnu Goru, kontrolisan i uhapšen A.K. koji se potražuje od NCB Interpol-a Rim, zbog izdržavanja kazne zatvora od šest godina zbog krivičnog djela trgovina drogom u saizvršilaštvu, na koju je osuđen od Višeg suda u Bariju.

„A.K. će biti priveden sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost“, naveli su iz policije.

