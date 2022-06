Uhapšen zbog napada na novinarku

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su E.P. (35) zbog sumnje da je napao novinarku nezavisnog dnevnika Vijesti Jadranku Ćetković.

Kako je saopšteno iz Uprave policiji, Ćetković je u petak prijavila da ju je E. P. verbalno napao ispred Višeg suda u Bijelom Polju i uputio joj je uvredljive riječi.

Navodi se da su pripadnici policije prikupili obavještenja od Ćetković, i o događaju upoznali nadležnog tužioca.

Preduzimajući dalje mjere i radnje u saradnji sa policijskim službenicima iz Plava, dodaje se da je od E.P. takođe prikupljeno obavještenje na zapisnik u odnosu na sadržaj prijave i okolnosti događaja.

“Zbog sumnje da je izvršio krivično djelo prinuda, E.P. je uhapšen po nalogu postupajućeg tužioca i on će u zakonskom roku biti priveden Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju na dalju nadležnost”, kaže se u saopštenju.

