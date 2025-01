Uhapšen turski državljanin kojeg potražuje Interpol Ankara

Podgorica, (MINA) – Službenici podgoričkog Interpola, FAST jedinice, uhapsili su danas u Podgorici turskog državljanina A.K. (49) kojeg potražuje Interpol Ankara, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je za A.K. NCB Interpol Ankara raspisao međunarodnu potjernicu radi izdržavanja kazne zatvora od tri godine i četiri mjeseca, na koju je osuđen presudom Osnovnog suda u Samsunu, zbog krivičnog djela zloupotreba bankovnih ili kreditnih kartica.

„Takođe ova osoba je u martu prošle godine bila uhapšena u Crnoj Gori na osnovu međunarodne potjernice raspisane od NCB Interpol-a Brazilija, radi obezbjeđenja njegovog prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog krivičnog djela međunarodna trgovina drogom“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, kako nadležni pravosudni organi Brazila nijeisu dostavili molbu za izručenje, A.K. oslobođen.

Kako je saopšteno, Turska je 27. decembra prošle godine raspisala međunarodnu potjernicu A.K.

„Imajući u vidu da lokacija te osobe u Crnoj Gori nije bila poznata, službenici NCB Interpol-a Podgorica su ciljanim traganjem locirali tu osobu u Podgorici i uhapsili ga, ovog puta po potrazi njegove matične zemlje“, dodaje se u saopštenju.

Iz policije su kazali da će, u zakonom predviđenom roku, A.K. biti sproveden sudiji za istrage Višeg suda u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS