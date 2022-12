Uhapšen Specijalni tužilac Saša Čađenović

Podgorica, (MINA) – Specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), zbog osnova sumnje da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

“Po nalogu SDT-a, Specijalno policijsko odjeljenje jutros je lišilo slobode specijalnog tužioca S. Č., zbog osnova sumnje da je, obavljajući funkciju specijalnog tužioca, od sredine 2020. do 2022.godine, učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja”, rekao je državni tužilac i portparol Vukas Radonjić.

On je kazao da će SDT, o svojim daljim radnjama i stanju postupka, blagovremeno obavještavati javnost.

“Posebno ističem da su državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni da se pridržavaju pretpostavke nevinsoti i da svojim javnim izjavama o postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka i prava lica protiv kojih se postupak vodi”, naveo je Radonjić u izjavi dostavljenoj medijima.

