Uhapšen osumnjičeni za silovanje u Tivtu

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su holandskog državljanina V.R. (26), stalno nastanjenog u Srbiji, zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, u službene prostorije Odjeljenja bezbjednosti Tivat je, u srijedu oko pet sati i 30 minuta, došla državljanka Australije sa privremenim boravkom u Kotoru.

„Ona je prijavila da je nad njom izvršeno silovanje od njoj nepoznate osobe u gradskom parku Tivat“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da su njihovi službenici preduzeli aktivnosti u cilju utvrđivanja svih okolnosti i činjenica u odnosu na prijavljeni događaj i identifikovali V.R.

„V.R. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo silovanje i on je uz krivičnu prijavu priveden postupajućem tužiocu“, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS