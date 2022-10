Učenicima dvije podgoričke škole donirali sportsku opremu

Podgorica, (MINA) – Predstavnici Opštine Sofije i Ambasade Bugarske u Crnoj Gori uručili su danas donaciju za dvije podgoričke osnovne škole, “Boško Radulović” iz Komana i “Savo Kažić” iz Barutane.

Kako je saopšteno iz Ambasade, donacija je uručena nakon uspješno završenog učešća na međunarodnoj vježbi u okviru projekta “BALANCE – Upravljanje zemljotresima velikih razmjera na Zapadnom Balkanu kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje”.

Vježbu je, kako su naveli, finansirala Evropska komisija, a održana je u Kotorskom zalivu.

“Predmet donacije bugarske strane za crnogorske učenike je sportska oprema – fudbalske majice, šortsevi, fudbalske lopte, sportske flaše za vodu i rančevi, slagalice i informativni materijali”, kaže se u saopštenju.

Donaciju su uručili bugarska ambasadorka Meglena Plugčijeva i direktor Direkcije “Hitna pomoć i prevencija” pri opštini Sofija, Krasimir Dimitrov.

“Donaciju su sa velikom zahvalnošću primili direktori dvije škole, Darija Pejković i Aleksandar Vukićević”, rekli su iz Ambasade Bugarske u Crnoj Gori.

