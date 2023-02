Ubrzanjem digitalne transformacije do boljih usluga za građane i privredu

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore čvrsto je opredijeljena da e-usluge i servise javne uprave učini građanima što dostupnijim, a procedure bržim i jednostavnijim, čemu će umnogome doprinijeti puna primjena projekta digitalne transformacije.

To je poručeno sa današnjeg sastanka ministara unutrašnjih poslova i javne uprave, Filip Adžić i Maraša Dukaja i predstavnice Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) Daniele Gašparikove.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), sastanak je bio prilika da se sagovornici osvrnu na ono što je u prethodnom periodu urađeno, i da utvrde dalje korake i dinamiku u cilju finalizacije i pune primjene novog, savremenog sistema.

Adžić je pohvalio dosadašnju saradnju MUP-a i Ministarstva javne uprave (MJU).

On je, kako se dodaje, izrazio uvjerenje da će kroz rad nedavno formirane radne grupe koju čine predstavnici MUP-a i MJU, dinamika sprovođenja tog projekta biti dodatno osnažena u cilju što kvalitetnije implementacije i uvođenja modernih elektronskih usluga i servisa za građane.

Dukaj je kazao da je javna uprava sa novim digitalizovanim uslugama po mjeri građana jedan od prioriteta daljeg razvoja crnogorskog društva.

On je dodao da MJU kroz uspostavljanje tih usluga daje doprinos podizanju kvaliteta života građana, sa jedne, i optimizaciji poslovnih procesa u javnoj upravi, sa druge strane.

Adžić i Dukaj zahvalili su na podršci koju UNDP u kontinuitetu pruža domaćim institucijama na projektima reforme i modernizacije javne uprave.

Oni su, kako se navodi, izrazili očekivanje da će zajedničko djelovanje dva ministarstva u oblasti digitalizacije uz tehničku podršku UNDP-a, ubrzo rezultirati konkretnim benefitima.

“Konstatovano je da zajedničke aktivnosti u narednom periodu treba usmjeravati ka prevazilaženju tehničkih prepreka i prilagođavanju normativnih rješenja u cilju što bržeg uspostavljanja jedinstvenog i modernog sistema poslovanja javne uprave”, kaže se u saopštenju.

Gašparikova je podržala osnivanje radne grupe za ubrzanje procesa razvoja elektronskih usluga namijenjenih građanima i privredi.

„UNDP će kao i do sada pružati ekspertsku podrušku na planu prevazilaženja tehničkih i pravnih barijera u procesu izgradnje transparentne i odgovorne javne uprave”, kazala je ona.

Gašparikova je navela da je važno obezbijediti digitalizaciju lokalnih samouprava.

Prema njenim riječima, podrškom Glavnom gradu u uspostavljanju elektronskih usluga, gradiće se sistem koji na lokalnom nivou prepoznaje potrebe društva i čiji razvojni primjer mogu koristiti sve opštine u Crnoj Gori.

“Učesnici sastanka su se složili da je dobra međuresorska saradnja, uz podršku domaćih i međunardonih partnera, od ključnog značaja za kvalitetno uspostavljanje i funkcionisanje digitalnog sistema u skladu sa međunarodnim standardima i pravnom regulativom”, kaže se u saopštenju.

