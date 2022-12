U utorak novi protest pokreta Ima nas

Podgorica, (MINA) – Novi protest pokreta Ima nas biće održan u utorak u 19 sati ispred Skupštine, saopštili su iz Organizacionog odbora tog pokreta.

Iz pokreta Ima nas su kazali da su za situaciju u kojoj se Crna Gora nalazi najviše zaslužne, kako su rekli, sluge rusko-srpske ekspoziture u državi, koji je, rušenjem njenih ustavnih temelja, nezavisnosti i suverenosti, svakim danom sve više udaljavaju od njenog evropskog puta.

“Naša dužnost je da stanemo na kraj tim stramputicama i pomognemo joj da izađe na pravi evroatlanstski kolosjek. Zato i nastavljamo onamo đe smo počeli našu borbu – ispred Skupštine Crne Gore, u utorak 20. decembra u 19 sati”, kazali su iz tog pokreta.

Oni su kazali da su sa tog mjesta krenuli najveći skupovi u modernoj istoriji države.

“Sa tog istog mjesta ćemo svi zajedno da opet pošaljemo glasno i jasno poruku da Crna Gora ima nas i da će nas uvijek biti”, rekli su iz tog pokreta.

Oni su poručili da su odlučni da istraju u odbrani institucija sve do ispunjavanja njihovih zahtjeva.

Kako su dodali, prethodnih dana se vidjelo da ti zahtjevi u potpunosti korespondiraju sa stavovima evropskih partnera Crne Gore.

“Svi dosadašnji protesti su pokazali snagu građanske Crne Gore i jasnu poruku građana Vladi koja je u v.d. stanju i tehničkom premijeru da je ovo tek početak borbe za očuvanje tekovina Crne Gore i stvaranja savremenog i modernog društva”, smatraju u pokretu Ima nas.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS