U udesu poginuo Danilovgrađanin

Podgorica, (MINA) – Danilovgrađanin M.K (52) je poginuo, a četiri osobe su povrijeđene, u udesu koji se u 17 sati i 10 minuta dogodio na magistralnom putu Nikšić-Podgorica, u mjestu Vitasojevići.

Kako prenosi portal RTCG, u nesreći su učestvovala dva automobila Reno megan, budvanskih registarskih oznaka, i Folksvagen bosansko-hercegovačkih tablica.

U vozilu BiH registarskih oznaka, dvije osobe su teže, a dvije lakše povrijeđene.

Saobraćaj je u prekidu i usmjerava se starim putem preko Glave Zete.

Uviđaj je u toku.

