U predmetu formiranom po materijalu EUROPOL-a uhapšena još jedna osoba

Podgorica, (MINA) – U krivičnom predmetu, koji je u maju ove godine ponovo formiran po dostavljenom materijalu sa aplikacije Sky, danas je uhapšen R.P, saopšteno je iz Specijalnog državnog tužilaštva (SDT).

Iz SDT-a su kazali da se R.P. sumnjiči da je učinio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

R.P. su, kako su naveli, uhapsili službenici Specijalnog policijskog odjeljenja (SPO), a po nalogu specijalnog tužioca, kojem će osumnjičeni biti sproveden na saslušanje u zakonskom roku.

„Takođe, službenici SPO pretresaju stanove i druge prostorije uhapšene osobe, na više lokacija u zemlji“, navodi se u saopštenju.

Krivični predmet ponovo je formiran po nalogu glavnog specijalnog tužioca, a po materijalu EUROPOL-a i francuskih pravosudnih organa, dostavljenom u julu i decembru prošle godine.

