U Plavu tri dana žalosti

Podgorica, (MINA) – U Plavu je danas i u naredna dva dana Dan žalosti zbog smrti četiri osobe koje su poginule u sabraćajnoj nesreći.

U saobraćajnoj nesreći koja se u ponedjeljak veče dogodila u Plavu poginuli su M.H. (26), E.H. (20) i M.C. (26), dok je četvrta osoba preminula u beranskoj bolnici od posljedica povreda.

“Utorak, srijeda i četvrtak proglašavaju se Danima žalosti na području Opštine Plav povodom tragične smrti naših sugrađana u teškoj saobraćajnoj nesreći”, navodi se u odluci koju je potpisao predsjednik te Opštine Nihad Canović.

Dani žalosti obilježavaju se isticanjem zastave na pola koplja na zgradi Opštine, javnim preduzećima čiji je ona osnivač, kao i na objektima mjesnih zajednica i drugih institucija.

Na dan žalosti na javnim mjestima neće se održavati programi javnog, kulturnog i zabavnog karaktera.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS