U petak moleban za svetinju braka i očuvanje porodice

Podgorica, (MINA) – Mitropolija crnogorsko-primorska (MCP) i Eparhija budimljansko-nikšićka organizovaće u petak u Podgorici moleban za svetinju braka i očuvanje porodice.

Iz MCP je saopšteno da se moleban organizuje zbog činjenice da se i u Crnoj Gori održavaju manifestacije koje, kako su naveli, svojim djelovanjem direktno razaraju Bogom blagosloveni brak i porodicu i urušavaju tradicionalne vrijednosti.

Oni su pozvali sve koji baštine tradicionalne vrijednosti, moral i vjeru na sabornu molitvu sa slavskim ikonama bez političkih obilježja, parola i transparenata.

Iz MCP su kazali da se u temelju svega što postoji nalazi ljubav.

Prema njihovim riječima, da bi čovjek mogao da ostvari svoje naznačenje, Bog daje samo dvije zapovijesti u kojima je sadržan sav smisao i cilj života.

„Prva, da volimo Boga svim srcem, umom i bićem. I druga, da ljubimo jedni druge kao sami sebe. Nažalost, svjedoci smo da ništa tako nije devalviralo u našem vremenu kao riječ ljubav“, navodi se u saopštenju.

Iz MCP su rekli da su mnogi razlozi za to.

Kako su naveli, jedan od njih je agresivno, nasilno i uz pomoć novca i moći nametanje novih, izopačenih sistema vrijednosti.

„Živimo u vremenu nagonskog totalitarizma, gdje su grijeh, samoživost, samoljublje i lične sklonosti pojedinaca postavljene kao mjera ljubavi, istine i slobode, a zapravo su degradacija, izopačenje i obesmišljenje i ljubavi i istine i slobode“, kaže se u saopštenju.

Iz MCP su rekli da je zato i očekivano što se prva na udaru našla tradicionalna porodica, koja je temelj svakog društva.

„Upravo se u porodici, kao domaćoj crkvi, čovjek prvo uči blagoslovenom redu i poretku, zadobijajući vaspitanje na koje kasnije nadograđuje znanje i umnožava talente postajući koristan član društva i zajednice“, kaže se u saopštenju.

Moleban će, kako je najavljeno, biti održan na platou ispred Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja, u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS