U oblasti digitalizacije potencijal za dalji razvoj saradnje

Podgorica, (MINA) – U procesu reforme javne uprave i oblasti digitalizacije postoji veliki potencijal za dalji razvoj saradnje između Crne Gore i Gruzije, ocijenili su ministar javne uprave Maraš Dukaj i gradonačelnik Tbilisija Kakha Kaladze.

Kako je saopšteno iz Ministarstva javne uprave, Dukaj i Kaladze pozdravili su razvoj partnerskih odnosa između dvije zemlje.

“Oni su ocijenili da postoji veliki potencijal za dalji razvoj saradnje, posebno u procesu reforme javne uprave, kao i u oblasti digitalizacije”, navodi se u saopštenju.

Dukaj, koji boravi u zvaničnoj posjeti Gruziji, upoznao je Kaladzea sa aktuelnim sajber napadima na informatičku infrastrukturu Vlade Crne Gore.

On je naveo da se nada da će iskustva Gruzije u toj oblasti biti izuzetno korisna u sprečavanju sličnih napada u budućnosti.

“Sagovornici su izrazili otvorenost za razmjenu iskustava u oblasti sprečavanja sajber napada, kao i digitalne transformacije javnih usluga i servisa”, kaže se u saopštenju.

