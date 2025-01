U OB Cetinje raspoređeno sedam novih policijskih službenika

Podgorica, (MINA) – U Odjeljenje bezbjednosti (OB) Cetinje raspoređeno je sedam novih policijskih službenika, koji su prije dva dana zasnovali radni odnos u policiji nakon pripravničkog rada, saopštili su iz Uprave policije, dodajući da je u na Cetinju sada slobodno radno mjesto za još jednog policajca.

Pobjeda je danas objavila da se u javnom pozivu Uprave policije navodi da će, od 815 prijavljenih na javni poziv koji će biti primljeni u službu, samo jedan biti raspoređen na Cetinje i baviće se poslovima opšte nadležnosti (javnim redom i mirom i saobraćajem).

„Radi objektivnog i transparentnog informisanja javnosti, a kako se ne bi ulivala nesigurnost kod građana prenošenjem netačnih informacija, obavještavamo javnost da je od 16. januara rasporednim rješenjima u OB Cetinje raspoređeno novih sedam policijskih službenika“, kazali su iz policije.

Kako su naveli, to je sedam policijskih akademaca, koji su prije dva dana zasnovali radni odnos u Upravi policije, nakon uspiješno završenog pripavničkog rada.

U saopštenju se navodi da je Uprava policije radila na popunjavanju radnih mjesta u OB Cetinje.

„U ovom trenutku shodno važećem Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MUP-a ostalo je samo jedno upražnjeno jedno radno mjesto koje je oglašeno putem javnog poziva koji je u toku, od osam prethodno upražnjenih kojih sedam su popunili prije dva dana mladi akademci“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da će, zapošljavanjem još jednog policijskog službenika biti popunjena sva radna mjesta u OB Cetinje u zvanju policajac.

Ističe se da Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) – Uprava policije, na taj način nastoji trajno riješiti kadrovski deficit u OB Cetinje.

„Osim toga, po procjenama potreba službe, u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira, sprečavanja vršenja krivičnih djela i prekršaja, kao i djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, pored redovnog sastava, na Cetinje se na ispomoć upućuju i policijski službenici iz drugih organizacionih jedinica Uprave policije shodno prethodno sačinjenom planu“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je na Cetinju trenutno angažovano preko 60 policijskih službenika koji obavljaju poslove i zadatke u tri smjene, a koje čine službenici OB Cetinje i službenici iz drugih organizacionih jedinica koji su na ispomoći.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije ostaju posvećeni kontinuiranom unapređenju bezbjednosne situacije i održavanju javnog reda i mira na Cetinju“, poručuje se u saopštenju.

Iz policije su naveli da raspisivanje javnog poziva i stvaranje svih preduslova za rješavanje kadrovskih izazova i jačanje kapaciteta službe dodatno potvrđuju odgovoran pristup u cilju zaštite interesa građana i osiguravanja njihove sigurnosti.

