U najkraćem roku zakazati sjednicu Savjeta i izabrati novog NGŠ

Podgorica, (MINA) – Ministar odbrane Dragan Krapović apelovao je danas da u najkraćem roku bude zakazana sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost i donese odluka o razrješenju od dužnosti aktuelnog načelnika Generalštaba Zorana Lazarevića.

Krapović je kazao da je u nekoliko navrata, upozoravao da sektor odbrane i Vojska Crne Gore (VCG) ne treba da trpe dnevnu politiku i da ne treba preko sistema odbrane voditi kampanju za lokalne izbore.

“Ukoliko je bilo šta vezano za cijeli ovaj postupak, i bilo nejasno, vjerujem da je gestom brigadnog generala Zorana Lazarevića stavljena tačka na sve dileme i eventualna nerazumijevanja”, rekao je Krapović.

Vijesti su prije dva dana, pozivajući se na nezvanična saznanja, objavile da je Lazarević uputio šefu države i predsjedavajućem Savjetu Jakovu Milatoviću zahtjev da “prihvati i potpiše” odluku o njegovom razrješenju sa čela VCG, koje je krajem avgusta predložio Krapović.

Krapović je rekao da pozdravlja gest odgovornosti Lazarevića i da je sada hitno potrebna ozbiljnost i odgovornost nadležnih, apelujući da sjednica Savjeta za odbranu i bezbjednost bude zakazana u najkraćem mogućem roku i da se na njoj donese odluka o razrješenju od dužnosti aktuelnog načelnika Generalštaba.

“Kao i da se nakon toga donese odluka o postavljenju novog načelnika Generalštaba VCG i time obezbijedi nesmetano funkcionisanje Vojske i obezbjedi kontinuitet i funkcionalan lanac komandovanja”, kazao je Krapović.

