U martu imunizacija učenika završnih razreda srednjih škola

Podgorica, (MINA) – Dom zdravlja Podgorica (DZPG) počeće u martu sa vakcinacijom učenika završnih razreda srednjih škola, vakcinom protiv difterije i tetanusa, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Oni su podsjetili da je to obavezna vakcinacija prema važećem programu.

“Proces vakcinacije u završnom razredu srednje škole je iz kalendara obavezne imunizacije i obavlja se vakcinom Ditevaksal-t za odrasle koja je namijenjena za imunizaciju protiv difterije i tetanusa, a vakcina se aplicira u deltoidni mišić nadlaktice“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će srednjoškolci biti vakcinisani u Domu zdravlja Glavnog grada, vikendom, po unaprijed dogovorenim rasporedima koji će biti proslijeđeni srednjim školama.

Oni su naveli da će blagovremeno obavještavati javnost u cilju što bolje organizacije i vakcinacije završnih razreda srednjih škola na teritoriji opština Podgorica, Zeta i Tuzi.

Kako se dodaje, DZPG je od 1. marta počeo i sa obaveznim sistematskim pregledima djece za upis u prvi razred osnovnih škola.

„Pregledi su obavezni za svu djecu rođenu 2017. godine, a obavljaju se kod izabranog pedijatra u prethodno zakazanom terminu“, navodi se u saopštenju.

Iz DZPG su pojasnili da sistematski pregled podrazumijeva osnovna antropometrijska mjerenja – težine i visine i unošenje dobijenih podataka u karte rasta, da bi se procijenilo da li dijete visinom odstupa od očekivanog u odnosu na pol i uzrast, kao i na očekivanu visinu prema genetskom potencijalu.

Oni su rekli da se procjenjuje i stepen uhranjenosti izračunavanjem indeksa tjelesne mase.

„Vrši se kompletan pregled djeteta po svim organskim sistemima, procjenjuje se stanje vida, sluha i govora, kao i emocionalna i kognitivna zrelost djeteta, kao i grafomotorika na osnovu crteža koje dijete donosi na pregled“, kaže se u saopštenju.

Iz DZPG su naveli da ukoliko se nakon pregleda procijeni da postoji potreba za dodatnom konsultacijom, dijete upućuju na druge specijalističke i subspecijalističke preglede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS