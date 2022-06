U KCCG tri bebe pozitivne na koronavirus

Podgorica, (MINA) – U Centru za neonatologiju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) tri novorođenčeta pozitivna su na koronavirus, saopštili su iz te zdravstvene ustanove i dodali da su bebe stabilnog stanja.

Iz KCCG-a kazali su da su preduzete sve protivepidemijske mjere, a da Odjeljenje za bolničku epidemiologiju u kontinuitetu prati situaciju.

„Institut za bolesti djece KCCG-a ustanovio je da su tri novorođenčeta u Centru za neonatologiju pozitivna na koronavirus. Sve tri bebe su stabilnog stanja, bez simptoma i izolovane su od ostalih u zasebnom boksu“, navodi se u saopštenju.

