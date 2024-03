U izazovnim vremenima neophodna saradnja na globalnom nivou

Podgorica, (MINA) – Zajedničko djelovanje i saradnja na globalnom nivou neophodni su u izazovnim bezbjednosnim vremenima, poručeno je sa sastanka ministra odbrane Dragana Krapovića sa ambasadorom Brazila Žoze Maurom da Fonseka Kosta Koutom.

Kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, Krapović je istakao da je taj resor posvećen uspostavljanju i unapređenju bilateralne saradnje, kako sa zemljama saveznicama, tako i partnerskim državama.

On je naveo da NATO posebnu pažnju posvećuje saradnji sa zemljama partnerima regiona Indopacifika i Latinske Amerike, koji bi trebalo da osnaže kapacitete za postizanje trajne stabilnosti u tim područjima i šire.

Krapović je informisao Kouta o doprinosu Crne Gore u okviru Alijanse i dodao da je punopravno članstvo u Evropskoj uniji jedan od najvažnijih prioriteta zemlje.

„Sagovornici su naglasili važnost saradnje i zajedničkog djelovanja, posebno u izazovnim bezbjednosnim vremenima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Kouto pohvalio doprinos Crne Gore globalnom miru i stabilnosti, kroz učešće u međunarodnim misijama i operacijama.

On je naglasio da prijetnje globalnoj stabilnosti potiču iz mnogih pravaca, zbog čega je značajno da međunarodni akteri blisko sarađuju.

„Kouto je iskazao otvorenost Brazila za produbljivanje saradnje sa Crnom Gorom na polju odbrane“, rekli su iz Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS