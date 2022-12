U incidentu ispred Skupštine nema teže povrijeđenih

Podgorica, (MINA) – U večerašnjem incidentu ispred zgrade Skupštine nema teže povrijeđenih, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je danas oko 17 sati i 30 minuta organizator okupljanja ispred zgrade Skupštine pozvao okupljene građane da se raziđu i saopštio da je okupljanje završeno.

„Nakon toga dio okupljenih se organizovano uputio ka zaštitnim ogradama za sprečavanje prolaska, koje se nalaze ispred zgrade Skupštine, i uz upotrebu sile ove osobe su dio ograde uklonila“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, nakon toga, počeo organizovani napad na policijske službenike koji su se nalazili u kordonu ispred zgrade Skupštine.

“I to bacanjem kamenica, flaša, pirotehničkih i eksplozivnih sredstava, drugim sredstvima pogodnim za nanošenje povreda, kao i prskanjem ručnim sprejem – suzavcem u pravcu policijskih službenika i Skupštine”, kazali su iz policije.

Kako su naveli, tom prilikom pogođeno je više policijskih službenika, kao i zgrada Skupštine.

Iz policije su kazali da su te osobe bile maskirane fantomkama i kapuljačama, a sve u cilju prikrivanja identiteta.

“Nakon što su policijske starješine izdale naređenje ovim licima da prestanu sa napadom na policijske službenike o koje su se oni oglušili, policijskim službenicima je izdato naređenje da upotrijebe najblaže sredstvo prinude – ručni sprej sa nadražujućim dejstvom, kako bi se odbio aktivni napad ove grupe lica”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se ta grupa nakon toga povukla na Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, gdje se i trenutno nalazi.

Iz policije su dodali da, i pored više izdatih upozorenja i naređenja od policijskih službenicima ka tim osobama da se raziđu, oni to i dalje odbijaju.

„Do ovog trenutka, po raspoloživim informacijama, nema osoba ili policijskih službenika koji su u ovom incidentu zadobili teške tjelesne povrede“, naveli su iz policije.

