U drugom upisnom roku predate 303 prijave

Podgorica, (MINA) – Prijave za upis u prvu godinu osnovnih studija Univerziteta Crne Gore (UCG) za studijsku 2022/23. godinu, u drugom roku, predala su ukupno 303 kandidata.

Iz UCG su saopštili da je tekstom konkursa predviđeno 1.013 budžetskih mjesta.

Kako su naveli, za upis u prvu godinu osnovnih studija na Biotehničkom fakultetu predato je 19 prijava, na Ekonomskom 47, Elektrotehničkom 22, na Fakultetu dramskih umjetnosti tri, a na Fakultetu likovnih umjetnosti četiri.

Iz UCG su kazali, za upis u prvu godinu osnovnih studija na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje predato je 14 prijava, na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo sedam, Filološkom 27, Filozofskom 30, Građevinskom 15.

Navodi se da su za upis u prvu godinu osnovnih studija na Mašinskom fakultetu predate 24 prijave, na Medicinskom 26, Metalurško-tehnološkom sedam, Muzičkoj akademiji devet, Pomorskom fakultetu 15, Pravnom sedam, Prirodno-matematičkom 27.

Iz Univerziteta su podsjetili da se testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski, odnosno stručni ispit, polažu sjutra.

“Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se od 23. do 25. jula”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se prijemni ispiti organizuju za upis na studijske programe Stomatologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

Iz UCG su rekli da će raspored termina polaganja predmeta i ispita biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.

“Upis kandidata i izdavanje uvjerenja završiće se zaključno sa 27. julom, prema rasporedu organizacionih jedinica”, navodi se u saopštenju.

