U Crnoj Gori prošle godine registrovan dolazak 8.318 migranata

Podgorica, (MINA) – Na Zapadnom Balkanu prošle godine registrovan je dolazak 192.266 migranata, odnosno 60 odsto više nego u 2021. godini, pokazuju podaci Međunarodne organizacije za migracije.

Slobodna Evropa prenosi da je u Crnoj Gori je registovan dolazak 8.318 migranata.

U Srbiju je prošle godine registrovan dolazak 120.883 migranta, što je 63 odsto od ukupnih dolazaka na Zapadni Balkan.

U Bosni i Hercegovini registrovano je 27.429 dolazaka migranata, u Sjevernoj Makedoniji 22.379.

U Albaniji je registrovan dolazak 12.216 migranata, i na Kosovu 1.041.

Na Zapadnom Balkanu 2021. godine registrovano je 120.513 dolazaka, a 2020. 103.371.

U 2019. godini registrovan je dolazak 80.323 migranta.

Tokom 2018. godine na Zapadnom Balkanu registrovano je 46.647 dolazaka migranata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS