U Baru uhapšeno više osoba, za jednom se traga

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su danas više osoba u Baru, a za jednom se traga, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se dodaje, pripadnici barske policije, postupajući po nalozima nadležnog državnog tužilaštva, izvršili su pretrese na više lokacija i uhapsili nekoliko osoba.

“Jedna osoba, u čijem stanu je vršen pretres, se prilikom pretresa dala u bjekstvo. Policija preduzima intenzivne radnje na lociranju i hapšenju te osobe”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su u toku dalje policijsko-tužilačke radnje i pretresi na ostalim lokacijama.

“Nakon što se završe, javnost će o njima biti blagovremeno obaviještena”, rekli su iz policije.

